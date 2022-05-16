Легковушка и грузовик столкнулись на Волгоградском проспекте

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

На Волгоградском проспекте столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 мая.

Уточняется, что авария произошла около дома 107к1 по направлению в центр. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок.

— Для движения свободны три полосы в каждом направлении, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Дорожная ситуация рядом с местом ДТП была осложнена около получаса, затем проезжая часть была освобождена.

В субботу, 14 мая, сообщалось о смерти мотоциклиста после столкновения с автомобилем на севере-востоке столицы.