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Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на севере-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на севере-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Кольская улица, 1 Карта всех событий

Мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на Кольской улице в районе дома 1. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 14 мая.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», видно, как мотоциклист на высокой скорости не успевает затормозить и врезается в поворачивающую машину.

Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

Отмечается, что движение в районе инцидента затруднено. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

11 мая водитель протаранил переходивших дорогу по «зебре» четверых школьников в городе Выксе Нижегородской области. Виновником ДТП оказался 18-летний Илья Азин.

Троих из сбитых им подростков вскоре доставили в больницу. При этом у 14-летней девочки диагностировали закрытый перелом, у девятилетней девочки — ушиб, а у восьмилетнего мальчика — множественные ссадины и ушибы.

До этого стало известно, что в период с 7 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали в Москве 240 водителей с признаками опьянения. По данным ведомства, за указанный период зафиксировано 110 случаев с установленным состоянием опьянения.

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