Андрей Бочкарев: Строительство нового легкоатлетического манежа завершается на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Алтуфьевский район Карта всех событий

Строительство легкоатлетического манежа в районе Алтуфьевский завершено на 98 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 16 мая.

— На Инженерной улице в ближайшее время завершится строительство крытого легкоатлетического манежа. На сегодняшний день работы выполнены уже на 98 процентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент завершаются окраска стен помещений и монтаж внутренних инженерных систем.

Объект будет предназначен для проведения тренировок по легкой атлетике, занятий общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнований городского уровня.

Специалисты дополнят фасады декоративными панелями с изображением фигур спортсменов. На территории манежа оборудуют дорожки для бега, секторы для прыжков, толкания ядра и метания снарядов.

Внутри здания разместят помещения для занятия спортом и отдыха спортсменов и персонала.

До этого Бочкарев оценил готовность пункта техосмотра на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Он готова на 67 процентов.