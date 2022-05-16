Невролог назвал главные причины головной боли

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Спортивный врач-реабилитолог, невролог, мануальный терапевт Владимир Демченко рассказал о том, какие причины являются основными при возникновении головной боли.

— По нашему классификатору от 2013 года было 118 причин головной боли, от 2020 года — более 200. Основных причин несколько, например, напряжение мышц тела. Это всем известные напряжения и зажимы в трапеции, жевательных, подзатылочных мышцах. При неправильном прикусе, строении жевательного сустава и его долгом напряжении сильно реагирует подзатылочная мускулатура, а затем начинает болеть голова. Также мигрень может возникать из-за проблем с тремя шейными позвонками, — объяснил врач в новом выпуске для YouTube-канала RTVI.

Справиться с болью иногда можно без таблеток. По словам врача, практики с дыханием, на расслабление, прогрессивная мышечная релаксация, медитация, йога, тайский массаж, расслабляющие ванны — все, что снижает уровень стресса и успокаивает, снижает болевой синдром. Также крик призван уменьшить боль — это такой природный агальгетик, и именно поэтому человек в момент, когда чувствует пик неприятных ощущений, начинает кричать.

Также доктор рассказал, что самая сильная боль, которую может испытывать человек, — это воспаление тройничного нерва. Во время приступа человек чувствует воздействие, похожее на удары током.

Невропатолог и руководитель медицинского центра акупунктуры Игорь Орлов назвал необычный способ избавления от головной боли. По его словам, избавиться от нее можно при помощи массажа ушных раковин.