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Задержан мужчина, зарезавший свою сожительницу в квартире на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Задержан мужчина, зарезавший свою сожительницу в квартире на севере Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Конёнкова Карта всех событий

Задержан мужчина, обвиняемый в убийстве своей сожительницы в квартире в районе Бибирево. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, его задержали после оказания медицинской помощи. На допросе мужчина полностью признал вину и рассказал следствию, что до убийства у него произошел крупный конфликт с возлюбленной.

— Бутырский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, — добавила Иванова.

Тело 41-летней женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружила ее мать в квартире на улице Коненкова. В жилище также находился и сожитель погибшей — у него тоже были раны, однако он нанес их самостоятельно.

Мужчину госпитализировали. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

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