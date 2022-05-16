Названы продукты, которые могут привести к проблемам со сном

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Перед сном не следует есть продукты с высоким содержанием сахара, так как они повышают уровень инсулина и мешают уснуть. Об этом рассказал специалист по правильному питанию Даниэль Перес Видаль.

Эксперт отметил, что инсулин и кофеин обладают стимулирующим эффектом, поэтому вечером лучше избегать употребления сладких десертов. Кроме того, следует отказаться от сыра и острых приправ. Такая пища дает много энергии и потом человек не может заснуть, передает МИР 24.

Специалист рекомендовал отказаться от ночных перекусов, так как из-за них может возникнуть несварение желудка.

По словам эксперта, лучше всего перед сном съесть банан или горсть миндаля. Содержащиеся в этих продуктах полезные вещества расслабляют тело и мышцы, потому что превращают аминокислоту триптофан в мелатонин, так называемый гормон сна.

До этого эксперты назвали десять продуктов, которые могут помочь снизить уровень стресса. Так, в молоке содержатся магний, кальций и калий, которые эффективно борются с тревогой. Выпив стакан теплого молока, вы точно будете спать спокойно.

Источник: mir24.tv