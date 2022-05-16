Автомобиль загорелся в результате ДТП на востоке Москвы

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Россия, Москва, Кусковский тупик Карта всех событий

Автомобиль загорелся в результате столкновения с другой легковушкой на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 мая.

Уточняется, что авария произошла в районе дома № 2 в Кусковском тупике.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Для движения свободна одна полоса из трех в сторону шоссе Энтузиастов, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в сообщении посоветовали объезжать данный участок дороги, поскольку движение затруднено.

До этого стало известно о том, что легковой и грузовой автомобили столкнулись на Волгоградском проспекте. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок.