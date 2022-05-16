Автомобиль загорелся в результате ДТП на востоке Москвы
Россия, Москва, Кусковский тупик Карта всех событий
Автомобиль загорелся в результате столкновения с другой легковушкой на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 16 мая.
Уточняется, что авария произошла в районе дома № 2 в Кусковском тупике.
— Для движения свободна одна полоса из трех в сторону шоссе Энтузиастов, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Кроме того, в сообщении посоветовали объезжать данный участок дороги, поскольку движение затруднено.
До этого стало известно о том, что легковой и грузовой автомобили столкнулись на Волгоградском проспекте. В результате столкновения грузовик опрокинулся на бок.