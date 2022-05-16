Андрей Бочкарев: Около 2,5 миллиона «квадратов» жилья построили по программе реновации в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице с начала реализации программы реновации введено в эксплуатацию 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации в Москве реализуется хорошими темпами. На сегодняшний день в столице введено в эксплуатацию 189 новых домов с жилой площадью 2,5 миллиона квадратных метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что благодаря программе более 85 тысяч москвичей переедут в новые современные квартиры.

Бочкарев отметил, что строительство не стоит на месте. Он напомнил результаты 2018 года, когда было сдано более 250 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году этот показатель вырос до 2,3 миллиона «квадратов».

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что новостройки расположились по всем округам города. Лидерами стали СВАО, ЮВАО и ЗАО.

6 мая Бочкарев сообщил, что более 80 тысяч жителей Москвы получили новое жилье по программе реновации. Из них 53,6 тысячи москвичей уже получили новые квартиры, еще 29 тысяч участников программы находятся на различных этапах организации переезда.