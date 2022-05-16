Стартовал проект «Лето в Подмосковье»

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Стартовал летний туристический сезон и проект «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и другие члены правительства Московской области. Организации туристического бизнеса из десяти городских округов Московской области выступили со своими программами.

Масштабный проект «Лето в Подмосковье» — это серия мероприятий, которые организует правительство региона. Для жителей и гостей города проведут театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, благотворительный забег, книжный маркет.

В ходе церемонии открытия прошли мастер-классы для детей и взрослых, гостям предлагали разнообразную развлекательную программу. Также можно было приобрести различные товары от местных производителей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна».