Собянин подвел итоги фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Фестиваль «Московские сезоны» вернулся в город после двухлетней паузы. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— «Московские сезоны» вновь ждут своих гостей на фестивальных площадках в центре города и жилых районах, — сказал он.

Мэр столицы напомнил, что фестиваль не проводился два года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Сергей Собянин рассказал об итогах прошедших фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна». По его словам, они впечатлили жителей и гостей столицы.

За время их проведения москвичи исполнили более 200 желаний детей из малоимущих семей, инвалидов и пожилых людей. В рамках проекта «Четвероногий друг» для питомцев собрали 588 килограммов корма, а две кошки и два щенка нашли новый дом.

Также глава города анонсировал еще одно мероприятие. 27 мая пройдет фестиваль «Рыбная неделя в Москве», отметил он в своем блоге.

Накануне Сергей Собянин сообщил о завершении майского фестиваля «Московская весна». Мэр столицы подвел итоги мероприятия и отметил, что событие объединило два праздника — 1 и 9 Мая.