Собянин сообщил о завершении майского фестиваля «Московская весна»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги главного майского фестиваля «Московская весна». Об этом он написал в субботу, 14 мая, на своей странице в Telegram.

По словам главы города, фестиваль объединил два праздника: 1 и 9 Мая.

Мэр также напомнил, что одна из площадок мероприятия находилась в парке «Отрадное», где пять лет назад располагался скромный сквер.

— Теперь — благоустроенная зона отдыха, куда приезжают гулять со всего города. Это место популярно у жителей и в обычное время, — подытожил Собянин.

До этого глава города напомнил москвичам, что к празднику 9 Мая магазины и рестораны столицы традиционно украшают свои витрины символами Победы. Он отметил, что большинство магазинов оформляют свои витрины нестандартно и со вкусом. Так, по словам мэра, 13 мая в городе завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучшее оформление объектов торговли ко Дню Победы.

9 мая Собянин принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава города шел с горожанами, держа в руках портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина, участвовавшего в Великой Отечественной войне.