Сергей Собянин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии Бессмертного полка в понедельник, 9 мая.

Он нес портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Также на портрете. который держал в руках мэр, были упомянуты остальные братья его отца, сражавшиеся на фронте или ставшие тружениками тыла.

В семье деда Собянина было пятеро сыновей, четверо из них отправились на фронт, не воевал лишь младший, Семен, так как он был еще подростком и помогал в тылу. Двое сыновей — Иван и Филипп — вернулись с фронта, другие двое — погибли, передает официальный сайт мэра города.

Кроме того в шествии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

Акция «Бессмертный полк» стартовала в столице 9 мая. Протяженность маршрута составляет семь километров.

После окончания шествия по Красной площади участников акции можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны