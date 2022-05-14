Собянин рассказал о конкурсе на лучшее оформление объектов торговли в честь Дня Победы

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил москвичам, что к празднику 9 Мая магазины и рестораны столицы традиционно украшают свои витрины символами Победы. Об этом в своем блоге глава города написал в субботу, 14 мая.

Он отметил, что большинство магазинов оформляют свои витрины нестандартно и со вкусом.

Так, по словам мэра, 13 мая в городе завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучшее оформление объектов торговли ко Дню Победы.

В течение ближайших дней специалисты проанализируют все 386 поступивших заявок и выявят лучших претендентов.

Победителей определят жители города с помощью голосования на платформе «Активный гражданин». Выбрать вариант лучшего оформления магазина можно будет в период с 19 по 30 мая, подытожил Собянин.

Недавно стало известно, что добровольцы-фотографы, работавшие на площади Васильевский Спуск, во время акции «Бессмертный полк» в столице сделали 50 тысяч фотографий. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Участники акции смогут на бесплатной основе загрузить фото, предоставленные центром «Мосволонтер».