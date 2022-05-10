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Волонтеры сделали 50 тысяч снимков участников акции «Бессмертный полк»

Араз Салехов
Город
Волонтеры сделали 50 тысяч снимков участников акции «Бессмертный полк»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Добровольцы-фотографы, работавшие на площади Васильевский спуск, во время акции «Бессмертный полк» в столице сделали 50 тысяч фотографий. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Во время шествия Бессмертного полка в Москве волонтеры сделали 50 тысяч фотографий. Добровольцы-фотографы работали на площади Васильевский спуск. Участники акции фотографировались вместе с друзьями или семьей, — говорится в сообщении.

Участники акции смогут на абсолютно бесплатной основе загрузить фото, предоставленные центром «Мосволонтер», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице свыше миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Напомним, что в общей сложности в проведении акции «Бессмертный полк» и других мероприятий ко Дню Победы задействовали более 5,5 тысячи волонтеров. Само шествие началось в 15:00.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в понедельник, 9 мая. Глава города шел с горожанами, держа в руках портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

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