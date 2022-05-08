Волонтеры сфотографируют на память участников акции «Бессмертный полк»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В День Победы волонтеры-фотографы будут работать на площади Васильевский Спуск, они будут снимать участников акции «Бессмертный полк». Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сфотографироваться семьей или группой друзей смогут все желающие. Снимки разместят на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», где их можно будет посмотреть и скачать, — говорится в сообщении.

В общей сложности в проведении акции «Бессмертный полк» и других мероприятий ко Дню Победы задействуют более 5,5 тысячи добровольцев. Шествие начнется в 15:00. Сбор участников состоится в 12:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что лаборатория «Гигарама» 9 мая опубликует масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный акции «Бессмертный полк». После окончания шествия по Красной площади его участников можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения.

При этом в понедельник, 9 мая, в столице в честь празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ запустят фейерверки на 36 площадках в каждом из городских округов.