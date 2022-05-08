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Праздничный салют в День Победы в Москве запустят с 36 площадок

Анастасия Колоскова
Город
Праздничный салют в День Победы в Москве запустят с 36 площадок
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Запуск фейерверков в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет на 36 площадках в каждом из городских округов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что салюты в этот день начнут запускать в 22:00, световое шоу продлится 10 минут, говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что запуск высотного салюта и фейерверка в честь Дня Победы пройдет на 19 парковых площадках Москвы.

Так, фейерверк будет запущен в Парке Горького, парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», зоне отдыха «Красногвардейские пруды», Таганском парке, саду имени Баумана, парке «Кузьминки», парке имени Юрия Лужкова, Измайловском парке, парке 50-летия Октября, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», усадьбе «Воронцово», парке «Северное Тушино», парке «Дружба», Лианозовском парке, Перовском парке, усадьбе «Измайлово», а также усадьбе Алтуфьево.

Гости и жители столицы смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Они пройдут в 28 парках Москвы.

Так, на Фонтанной площади в Парке Горького будет работать Международная сцена «Бессмертного полка». В парке «Сокольники» по Главной аллее и Большому кругу пройдет шествие оркестра.

Для посетителей сада «Эрмитаж» подготовлена выставка советских ретроавтомобилей, а вечером состоится традиционный костюмированный Бал Победы. Спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» покажут в парке «Кузьминки».

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