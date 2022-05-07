Фейерверки в честь Дня Победы запустят на 19 парковых площадках Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Запуск высотного салюта и фейерверка в честь Дня Победы пройдет на 19 парковых площадках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры в субботу, 7 мая.

— Празднование Дня Победы завершится 9 мая в 22:00 праздничным салютом, который состоится на 19 парковых площадках Москвы. Увидеть праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы можно в каждом округе города, а также на центральных площадках и в парках столицы, — говорится в сообщении.

Праздничный фейерверк будет запущен в парке Горького, парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», зоне отдыха «Красногвардейские пруды», Таганском парке, саду имени Баумана, парке «Кузьминки», парке имени Юрия Лужкова, Измайловском парке, парке 50-летия Октября, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», усадьбе «Воронцово», парке «Северное Тушино», парке «Дружба», Лианозовском парке, Перовском парке, усадьбе «Измайлово», а также усадьбе Алтуфьево, передает агентство городских новостей «Москва».

Гости и жители столицы смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Они пройдут в 28 парках Москвы.

Так, на Фонтанной площади в Парке Горького будет работать Международная сцена «Бессмертного полка». В парке «Сокольники» по Главной аллее и Большому кругу пройдет шествие оркестра.

Для посетителей сада «Эрмитаж» подготовлена выставка советских ретроавтомобилей, а вечером состоится традиционный костюмированный Бал Победы. Спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» покажут в парке «Кузьминки».