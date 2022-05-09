Более миллиона москвичей участвуют в шествии «Бессмертного полка»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице более миллиона человек участвует в акции «Бессмертный полк». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы, — цитирует ее сайт «МВД Медиа».

По ее словам, шествие на данный момент продолжается.

Вместе с горожанами в акции принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он нес портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также на портрете, который держал в руках мэр, были упомянуты и другие братья его отца, сражавшиеся на фронте или ставшие тружениками тыла.

В шествии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

После окончания шествия по Красной площади участников акции можно будет разглядеть в деталях на нескольких десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Лица вышедших в этот день с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны — будут отчетливо видны.