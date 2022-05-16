Граждане РФ и Белоруссии осуждены за нелегальные поставки военной техники в Восточную Европу
Вступили в законную силу обвинительные приговоры членам преступной группы, причастным к контрабанде военной техники в страны Восточной Европы. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
В январе 2021 года сотрудники УФСБ пресекли противоправную деятельность россиянина Зеленина и гражданина Белоруссии Станкевича. По данным ведомства, мужчины организовали канал контрабанды военной продукции из РФ. Злоумышленники намеревались нелегально купить запчасти к военным вертолетам «Ми-24» и перепродать их в Польшу.
Сотрудниками ФСБ России была проведена контролируемая закупка, и после приобретения указанных комплектующих злоумышленники были задержаны. В результате проведенных следственных действий их вина была полностью доказана.
Мужчинам предъявлены обвинения по статье «Контрабанда вооружения, иной военной техники».
Преображенский районный суд приговорил Зеленина Р. А. к лишению свободы на три года и Станкевича Г.М. — на два года. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима.
Приговоры вступили в законную силу.
12 мая сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, готовившего теракт в Курске по указанию украинских спецслужб.