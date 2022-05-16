Андрей Макаревич ответил на вопрос о возвращении в Россию

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Певец Андрей Макаревич, который после начала российской специальной операции на Украине переехал в Израиль, рассказал, планирует ли вернуться на родину.

— Я, к сожалению, лишен возможности сегодня строить какие-то долгосрочные планы. Куда завтра приведет дорожка, по которой сейчас наша страна движется, никому не известно, — цитирует 68-летнего певца «Народные Новости».

Известно, что в мае группа «Машина времени», солистом которой является Макаревич, должна была дать концерты в Иванове и Калининграде, однако выступления отменили организаторы.

В настоящее время Макаревич находится в Израиле вместе с молодой женой и новорожденным сыном. Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что не видит смысла давать их новорожденному сыну российское гражданство.

7 апреля Макаревич поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и других звезд, уехавших за рубеж. Певец оправдал их решение. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.