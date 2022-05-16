Андрей Бочкарев: Два дома по реновации переданы под заселение в Очаково-Матвеевском

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Очаковская улица, 35Б Карта всех событий

В Очаково-Матвеевском передали под заселение две новостройки по программе реновации. В них смогут переехать более 420 семей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 16 мая.

— В районе Очаково-Матвеевское передали под заселение два дома по реновации: на улице Большая Очаковская, дом 35б, и улице Веерная, дом 2а. В эти новостройки сможет переехать 421 семья из ближайших пятиэтажек, — сказал он.

Генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин отметил, что при возведении зданий использовались высококачественные материалы. Предприятие возвело новостройки в кратчайшие сроки — менее чем за три года. Это стало возможным благодаря использованию современных технологий и сокращению административных барьеров в строительстве.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в столице с начала реализации программы реновации введено в эксплуатацию 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря ей более 85 тысяч москвичей переедут в новые современные квартиры.