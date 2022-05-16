Высокопоставленный таможенник из Челябинска задержан за вымогательство
Начальник отдела по противодействию коррупции таможни Челябинска задержан за вымогательство. Об этом стало известно понедельник, 16 мая.
По данным Telegram-канала «112», мужчина действовал по определенной схеме: требовал деньги за содействие в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию.
За последние два года объемы перевозок через российско-казахстанскую границу заметно увеличился, в год этот участок пересекали сотни тысяч фур. Однако вопрос о контрабанде не поднимался.
Сегодня задержанному таможеннику будет избрана мера пресечения в столичном суде.
До этого сообщалось о том, что гражданин РФ и гражданин Белоруссии осуждены за нелегальные поставки военной техники в Восточную Европу.