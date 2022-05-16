АНО «Цифровые платформы» запустила отечественный магазин приложений NashStore

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АНО «Цифровые платформы» открыла всем пользователям доступ к российскому магазину приложений NashStore. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В онлайн-магазине приложений также смогут зарегистрироваться иностранные разработчики из Азии, Европы и США.

По словам генерального директора компании Арсения Щельцина, многие зарубежные девелоперы не хотят терять рынок в РФ.

К настоящему моменту в магазине доступно более тысячи приложений. В ближайшее время в NashStore также появится система оплаты за цифровые товары.

— Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание, — заявил директор компании по проектам Владимир Зыков, слова которого приводит ТАСС.

Недавно стало известно, что Минцифры договорилось с ИТ-компаниями о создании отечественного аналога магазина приложений Google Play. Его разработкой занимается компания VK. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, первую бета-версию онлайн-магазина планируется запустить до конца мая. Шадаев уточнил, что магазин создается на внебюджетные средства.