Губернатор Подмосковья поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что самыми перспективными из малых предприятий сейчас являются компании, которые работают по франшизе.

Он отметил, что в настоящее время в малом бизнесе заняты более 400 тысяч предприятий. Самые устойчивые из них те, кто работают по франшизе.

В связи с этим он поручил организовать обучение для начинающих предпринимателей, которые планируют заняться малым бизнесом.

Андрей Воробьев добавил, что в регионе ведется работа по привлечению новых инвесторов, развитию импортозамещения. В области были введены новые меры поддержки предпринимателей, касающиеся льготного кредитования и предоставления земельных участков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Важно смотреть, где еще нужно наше внимание и помощь, и оказывать максимальное содействие, — отметил он.

Ранее сообщалось, что доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей.