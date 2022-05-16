Губернатор Подмосковья поручил организовать обучение для желающих открыть свой бизнес
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что самыми перспективными из малых предприятий сейчас являются компании, которые работают по франшизе.
Он отметил, что в настоящее время в малом бизнесе заняты более 400 тысяч предприятий. Самые устойчивые из них те, кто работают по франшизе.
В связи с этим он поручил организовать обучение для начинающих предпринимателей, которые планируют заняться малым бизнесом.
Андрей Воробьев добавил, что в регионе ведется работа по привлечению новых инвесторов, развитию импортозамещения. В области были введены новые меры поддержки предпринимателей, касающиеся льготного кредитования и предоставления земельных участков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
— Важно смотреть, где еще нужно наше внимание и помощь, и оказывать максимальное содействие, — отметил он.
Ранее сообщалось, что доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей.