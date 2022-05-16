Росреестр по Москве в апреле принял почти на четверть больше онлайн-заявлений

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Управление Росреестра по Москве в апреле этого года приняло 74 557 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости в электронном виде. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В годовом выражении данный показатель увеличился на 21,2 процента по отношению к апрелю 2021 года, а также на 160,4 процента по сравнению с 2020 годом за аналогичный период, — говорится в сообщении.

Руководитель управления Росреестра Москвы Игорь Майданов добавил, что в сравнении с мартом число принятых онлайн-заявлений сократилось на 9,5 процента, но положительная динамика сохраняется.

Всего с начала года ведомство приняло 277 415 онлайн-заявлений. Из них около 40 процентов подано физическими лицами. На органы власти пришлось 34 процента. На юридические лица — 25,8 процента.

28 апреля стало известно, что все услуги по госрегистрации прав и кадастрового учета в Москве переведут в онлайн до конца года. Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что за первые месяцы совместной работы ведомства и правительства столицы удалось достигнуть значительных результатов.