Все услуги по госрегистрации прав и кадастрового учета в Москве переведут в онлайн до конца года

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Правительство Москвы и Росреестр в рамках повышения эффективности процедур кадастрового учета и государственной регистрации прав наладили совместную работу информационных систем и сервисов, что позволит перевести все услуги по регистрации городской недвижимости в электронный вид до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 28 апреля.

— Уже несколько лет совместно с Росреестром мы используем цифровые технологии для улучшения многих рабочих процессов. Сегодня разработан совместный проект, благодаря которому осуществлена интеграция наших информационных систем и сервисов. <...> Мы планируем, что к концу года все документы на государственную регистрацию будут подаваться в цифровом формате, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава Росреестра Олег Скуфинский отметил, что за первые месяцы совместной работы удалось достигнуть значительных результатов. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что ряд административных процедур было упрощен, вследствие чего условия ведения бизнеса в Москве улучшились.

Руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов заключил, что из общей суммы заявлений, поданных органами госвласти и местного самоуправления, доля электронных обращений составила 82 процента, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 апреля Росреестр подвел итоги марта по количеству зарегистрированных ДДУ (договор долевого участия). Так, набольшее число оформленных первичных договоров находится в Новой Москве.