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Два круизных судна начнут ходить на Курилы уже в 2022 году

Полина Долганова
Общество
Два круизных судна начнут ходить на Курилы уже в 2022 году
Фото: Depositphotos

Два круизных лайнера будут ходить на Курильские острова в 2022 году. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил полномочный представитель России в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, идею о строительстве новых судов для организации путешествий на Курилы поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Разработан закон по преференциальной зоне на Курилах. Она имеет лучшие характеристики по отношению ко всем преференциальным зонам, — добавил Трутнев, чьи слова приводит РИА Новости.

Россия будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, это станет ответом на заявление МИД Японии о якобы незаконной оккупации части этих островов, заявил Трутнев ранее. По его словам, Россия будет осваивать Курильские острова, строить новые инвестиционные проекты, возить туристические группы, жить и работать там. Так как вне всякого сомнения Курильские острова — это территория РФ.

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот календарный год Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией.

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