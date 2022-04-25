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Трутнев: Ответом на заявления Японии станет освоение Россией Курильских островов

Лейла Алиева

В мире
Трутнев: Ответом на заявления Японии станет освоение Россией Курильских островов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, это станет ответом на заявление МИД Японии о якобы незаконной оккупации части этих островов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— Последнее заявление Японии о незаконной оккупации и так далее — на это у меня вполне естественная реакция, наверное, как у любого гражданина РФ. Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто: сейчас постараемся запустить там круизные суда, мы уже примерно продумали, где их взять, — сказал Трутнев.

По его словам, Россия будет осваивать Курильские острова, строить новые инвестиционные проекты, возить туристические группы, жить и работать там. Так как вне всякого сомнения Курильские острова — это территория РФ, пишет ТАСС.

22 апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот календарный год Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией.

Трутнев заявил, что разговоры о сдаче в аренду Курильских островов некорректны, все территории для инвестиционных проектов там будут распределяться под контролем правительственной комиссии. По его словам, Курилы принадлежали и будут принадлежать России.

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