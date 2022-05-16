Автоюрист оценил последствия национализации активов Renault

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Автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов оценил последствия национализации активов Renault.

Он отметил, что российские активы Renault в скором времени перейдут под государственный контроль.

По мнению автоэксперта, на национализированном заводе можно запустить производство обновленных моделей электромобилей. При этом по закону в течение шести лет менять оборудование нельзя, поэтому придется осуществлять сборку на имеющихся приборах.

— Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть. Если никто его не выкупит обратно за это время, мы там уже можем модернизировать и делать все что угодно, — сказал Славнов в комментарии «360».

Славнов добавил, что в настоящее время имеются проблемы с нехваткой автозапчастей, но в ближайшее время они будут решены при помощи параллельного импорта, импортозамещения. Логистика поставок, по его словам, будет налажена в ближайшее время.

Ранее в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы, передает RT.

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