Мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно на 9-м этаже в Москве

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Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Задержан 46-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 14 на 15 мая обвиняемый избил и изнасиловал свою знакомую в квартире на Пятницком шоссе. Затем он перелез через окно девятого этажа к соседям с восьмого этажа и скрылся.

Вскоре мужчину все же удалось задержать. На допросе он полностью признал свою вину. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу, резюмировала Иванова.

11 мая стало известно о том, что мужчина пригласил знакомую из социальных сетей на первое свидание и попытался изнасиловать в машине.