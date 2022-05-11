Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина пытался изнасиловать девушку на первом свидании

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина пытался изнасиловать девушку на первом свидании
Фото: Pexels
Россия, Москва, Островная улица Карта всех событий

Расследуется уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 7 мая мужчина встретился с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств. Вдвоем они находились в припаркованной около Островной улицы машине, когда обвиняемый совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Вскоре его задержали. Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, суд прошение удовлетворил.

27 апреля завершилось расследование уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого в попытке изнасилования.

Он дважды нападал на женщин с целью изнасилования и в обоих случаях он получил отпор. Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Еще одно нападение произошло 14 января. Тогда жертвой изнасилования могла стать 22-летняя девушка.

Аресты Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте