Мужчина пытался изнасиловать девушку на первом свидании

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Россия, Москва, Островная улица Карта всех событий

Расследуется уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины. Об этом в среду, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 7 мая мужчина встретился с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств. Вдвоем они находились в припаркованной около Островной улицы машине, когда обвиняемый совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Вскоре его задержали. Следствие ходатайствовало о заключении мужчины под стражу, суд прошение удовлетворил.

27 апреля завершилось расследование уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого в попытке изнасилования.

Он дважды нападал на женщин с целью изнасилования и в обоих случаях он получил отпор. Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Еще одно нападение произошло 14 января. Тогда жертвой изнасилования могла стать 22-летняя девушка.