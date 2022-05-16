Кончаловский объяснил причину ностальгии россиян по СССР

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Ностальгия россиян по Советскому Союзу обусловлена отсутствием в настоящее время глобальной цели. Такое мнение высказал известный режиссер и сценарист Андрей Кончаловский.

Он напомнил, что СССР преследовал амбициозную государственную цель — построить социализм, и этот проект до определенного времени успешно развивался. Нынешнее поколение россиян не имеет подобного плана.

— Сейчас ностальгия по красному знамени стала особенно ощущаться. Потому что к нам пришло понимание американского «время — деньги». И это очень неважно подействовало на русского человека, — цитирует Кончаловского издание «АиФ».

По словам режиссера, при Советском Союзе у людей было много времени, в связи с чем они читали и размышляли. Жители современной России лишились этого времени, обменяв его на деньги, убежден Кончаловский. Россиянам теперь некогда читать и думать, поэтому им остается держаться за победу в Великой Отечественной войне, констатировал режиссер.

В апреле Кончаловский объявил новый народный кастинг в социальных сетях. Режиссер, предпочитающий снимать непрофессиональных актеров, ищет героев для нового сериала об Октябрьской революции.