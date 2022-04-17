Кончаловский ищет актеров для своего нового проекта в соцсетях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный российский режиссер Андрей Кончаловский объявил новый народный кастинг в социальных сетях. Режиссер, предпочитающий снимать непрофессиональных актеров, ищет героев для нового сериала об Октябрьской революции.

В течение нескольких недель специалист намерен публиковать в соцсетях портреты исторических личностей. Он призывает похожих на них людей писать его кастинг-команде.

— Я попрошу вас прислать нам фотографии и заполнить анкету, а моя группа кастинга внимательно изучит все заявки и пригласит на пробы в Москву тех, кто подходит по своим внешним данным, — заявил Кончаловский.

Ни одного портрета еще опубликовано не было, однако, как пишет «КП», режиссер хочет найти исполнителей ролей Максима Горького, Надежды Крупской, Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II, Григория Распутина, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

От кандидатов требуются натуральные брови, волосы, ресницы и губы. Татуировки и пирсинг неприемлемы.

Накануне актер Павел Деревянко заявил, что играет в театре теперь только в постановках Кончаловского по пьесам Антона Чехова «Три сестры» и «Дядя Ваня».