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Более 100 тысяч рублей выманил злоумышленник у пенсионера, представившись его внуком

Елена Самойлова
Происшествия
Более 100 тысяч рублей выманил злоумышленник у пенсионера, представившись его внуком
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

По подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера задержан приезжий. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник подошел к 82-летнему жителю столицы на улице и представился его внуком. Молодой человек пожаловался пенсионеру на трудное материальное положение и попросил занять деньги в долг.

Пожилой мужчина сжалился и решил помочь «родственнику». После этого он снял с банковских счетов 124 500 рублей и отдал их «внуку». Спустя время он поделился этой историей с членами семьи, которые поняли, что его обманули и обратились в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

15 мая сообщалось, что еще один пенсионер, ставший жертвой мошенников, лишился почти 1,4 миллиона рублей.

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