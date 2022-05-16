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Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершится летом

Александр Афонин
Город
Благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе завершится летом
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Калитниковский пруд Карта всех событий

Специалисты завершат летом благоустройство Калитниковского пруда в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в понедельник, 16 мая, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы выполнены более чем на 75 процентов. Сотрудники провели работы по очистке 2,4 гектара водоема от донных отложений, провели процедуры по укреплению берега.

На данный момент специалисты комплекса выравнивают округлую форму дна и обустраивают водоупорный слой. Это необходимо для предотвращения обмеления пруда.

На следующем этапе благоустройства будет создано четыре биоплато общей площадью 800 квадратных метров. При работах будут использоваться ирис обыкновенный и болотный, а также кубышка желтая. Растения послужат укрытием для рыб и помогут предотвратить «цветение воды».

Помимо этого, в планы городского хозяйства входит благоустройство береговой линии и создание песчаного откоса, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Накануне стало известно, что сквер на улице Юности в районе Вешняки на востоке Москвы в этом году приведут в порядок. При обновлении сквера будут учитывать идеи горожан.

Благоустройство пруды Таганский район
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