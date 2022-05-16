Пожарные поезда Московской железной дороги готовы к летнему периоду

Фото: пресс-служба «МЖД»

К работе в летний пожароопасный период 2022 года готовы 27 пожарных поездов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— Они предназначены для тушения пожаров в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, — говорится в сообщении.

Пожарный поезд представляет собой специальный состав. Он оборудован вагонно-насосной станцией, предназначенной для перевозки работников, пожарно-технического оборудования и вооружения, а также четырьмя мотопомпами и цистернами-водохранилища объемом 62 тонны каждая.

По время подготовительного периода составы отправляются на ремонт, где пополняется запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя. Отмечается, что пожарные поезда базируются во всех регионах железной дороги.

11 мая стало известно, то в Москве и Подмосковье с 1 по 10 мая на железной дороге травмировалось в два раза меньше людей, чем в аналогичный период 2021 года. Так, в мае 2022 года пострадали всего 10 человек, а в прошлом году травмы получил 21 гражданин.