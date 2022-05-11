Число несчастных случаев на железной дороге упало в Московском регионе на майских праздниках

Фото: Пресс-служба ЦППК

В Москве и Подмосковье с 1 по 10 мая на железной дороге травмировалось в два раза меньше людей, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Так, в мае 2022 года пострадали всего 10 человек, а в 2021 году травмы получил 21 гражданин. Также в этом году не пострадало ни одного ребенка, хотя в 2021 году их было трое.

Снижение числа пострадавших стало возможно благодаря совместной работе МЖД, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ведомства совместно разбирают каждый инцидент, который происходит на железной дороге. Главное причиной происшествий, как правило, остается грубое нарушение правил нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что расписание нескольких поездов Рижского направления МЖД изменится в мае-июне в связи с укладкой бесстыкового пути на двух участках. Уточняется, что на участке Благовещенское — Шаховская работы будут проводиться во время 30-часовых технологических «окон» с 11:00 до 17:00 следующего дня 11–12, 14–15, 18–19, 21–22, 25–26, 28–29 мая, а также 1–2, 4–5, 6–7, 9–10 июня.