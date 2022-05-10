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Расписание ряда поездов Рижского направления МЖД изменится в мае-июне

Лейла Алиева
Город
Расписание ряда поездов Рижского направления МЖД изменится в мае-июне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Благовещенское Карта всех событий

Расписание нескольких поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае-июне в связи с укладкой бесстыкового пути на двух участках. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.

— В мае-июне изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского направления МЖД в связи с укладкой бесстыкового пути на двух участках Благовещенское — Шаховская и Новоиерусалимская — Холщевики, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке Благовещенское — Шаховская работы будут проводиться во время 30-часовых технологических «окон» с 11:00 до 17:00 следующего дня 11–12, 14–15, 18–19, 21–22, 25–26, 28–29 мая, а также 1–2, 4–5, 6–7, 9–10 июня. Всего планируется уложить 17,5 километра бесстыкового пути.

На время работ поезда будут двигаться по одному пути, поэтому часть электричек сообщением Москва — Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от и до Волоколамска.

Кроме того, с 6:00 16 мая до 6:00 20 мая на участке Новоиерусалимская — Холщевики отремонтируют шесть километров пути, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что компенсационные пассажирские автобусы запустят между станциями Рижского направления МЖД Волоколамск и Шаховская с 11 мая в течение нескольких дней в неделю по причине приостановки движения электропоездов на данном участке.

В конце марта сообщалось, что в апреле и мае изменится график движения пригородных поездов Большого кольца МЖД из-за ремонтно-путевых работ. Отмечается, что за этот период планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 километров пути. Технологические окна назначены с 4 по 29 апреля и с 4 по 31 мая, за исключением выходных и праздничных дней.

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