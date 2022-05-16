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Сестра Ким Кардашьян вышла замуж за музыканта

Анастасия Колоскова
Общество
Сестра Ким Кардашьян вышла замуж за музыканта
Фото: Zuma\TASS

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян вышла замуж за барабанщика панк-группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Торжество по этому случаю состоялось в Санта-Барбаре.

Месяц назад пара устроила шутливую церемонию бракосочетания в Лас-Вегасе, теперь же влюбленные узаконили свои отношения на самом деле.

Судя по фотографиям с мероприятия, которые появились в Сети, Кардашьян предстала на свадьбе в обтягивающем белом мини-платье и традиционной фате. На церемонии присутствовали только самые близкие пары, в том числе бабушка Кардашьян по материнской линии и дедушка Баркера.

После свадьбы молодожены уехали на винтажном автомобиле Cadillac с плакатом «Только что поженились». После пару и их гостей заметили в ресторане города Монтесито, пишет ФАН.

Известно, что этот брак станет первым для 42-летней модели.

О помолвке с Трэвисом Баркером Кардашьян сообщила в социальных сетях в октябре прошлого года. До начала романтических отношений они в течение нескольких лет были друзьями.

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