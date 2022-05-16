Три человека пострадали в ДТП на 96-м километре МКАД

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, МКАД, 96-й километр Карта всех событий

Три человека пострадали в аварии на 96-м километре внешней стороны МКАД. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля каршеринга столкнулся с грузовиком марки «Хендэ», двигающимся в соседнем ряду. В результате происшествия пострадал водитель арендованного автомобиля и два его пассажира. Все трое госпитализированы.

1/4 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/4 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/4 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/4 Фото: Госавтоинспекция Москвы

— По факту ДТП проводится проверка, в рамках административного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, — отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, добавили, что движение на данном участке дороги затруднено — свободны две полосы из пяти.

До этого сообщалось, что еще одно ДТП произошло на востоке Москвы. В результате один из столкнувшихся автомобилей загорелся.