Рафик Загрутдинов: Завершаются фасадные работы подстанции скорой помощи в Щербинке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Подстанция скорой помощи в Щербинке готова на 64 процента. Строители завершают монтаж фасадов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В этом году планируется ввести в эксплуатацию подстанцию скорой помощи на 20 машино-мест в Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда № 728, — сказал он.

Подстанция представит собой здание переменной этажности в виде округлой формы. Фасад здания сделают вентилируемым с применением металлических кассет различной окраски. Центральная часть здания будет остеклена. Это позволит объединить обе части здания в единое целое.

В состав здания войдет автостоянка на 20 машино-мест. В самом здании разместят технические помещения, помещения амбулаторного приема с перевязочной, комнаты отдыха посетителей и персонала, а также административные помещения.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что новый Лечебно-диагностический комплекс имени Логинова готов на 80 процентов. Новое здание будет соединено с действующим комплексом с помощью крытых переходов.