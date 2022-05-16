Последние звонки в школах Петербурга пройдут в очном формате

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Все последние звонки в Санкт-Петербурге в 2022 году пройдут в очном формате. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Во время пандемии коронавируса в городе действовали ограничительные меры и часть праздничных мероприятий для школьников прошли в онлайн-формате.

Каждое учебное заведение сможет выбрать дату проведения праздничного мероприятия.

— С 23 по 25 мая по решению школы, — сообщили в комитете изданию «Невские новости».

Также известно, что традиционный для петербургских школьников выпускной «Алые паруса» пройдет без участия известного телеведущего и шоумена Ивана Урганта. Оргкомитет принял решение о замене ведущего в этом году.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал в этом году школам проводить последние звонки очно, а выпускные вечера — 25 июня, передает Царьград. Учебные заведения вправе самостоятельно выбрать дату проведения последних звонков в зависимости от школьного расписания.

Последние звонки для подмосковных школьников прозвенят 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.