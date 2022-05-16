Арестован организатор преступной банды, действующей на протяжении восемнадцати лет

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Арестован 45-летний организатор преступной банды, обвиняемый по нескольким уголовным статьям. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в августе 2004 года житель Люберец М. Михайлов организовал преступную банду, которая занималась разбоем и грабежом. На тот момент мужчина освободился из тюрьмы и не имел источника дохода. В конце месяца обвиняемый вместе с членами группы битами избил предпринимателя, который являлся владельцем здания, где Михайлов хотел завладеть половиной офисного помещения. Тот скончался вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Летом 2006 года обвиняемый с товарищами ограбили офис коммерческой организации в Раменском районе — в ночи вынесли сейф и скрылись. А в октябре 2008 года они похитили 26 миллионов рублей из пункта обмена валют.

Кроме того, в 2004 и 2007 годах члены банды спаивали владельцев квартир в Люберцах, в ходе застолья убивая их. Смерть собственников маскировалась под несчастный случай или суицид.

В 2010 году Михайлов был объявлен в розыск и его дело было выделено в отдельное производство. Таким образом, ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям — «Участие в банде»; «Разбой»; «Убийство двух и более лиц»; «Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов».

В апреле 2022 года в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение обвиняемого — он проживал в Московской области. В результате он был задержан.

Московский областной суд признал и организатора, и членов его банды виновными и приговорил их к лишению свободы от 8,5 лет до пожизненного.

Также 16 мая мая стало известно о задержании мужчины, зарезавшего свою сожительницу в квартире на севере столицы.