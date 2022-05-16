Эксперты по садоводству объяснили, как избавить газон от одуванчиков

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Победить одуванчики помогут гербициды, правильная техника выкапывания и регулярная стрижка газона. Об этом рассказали эксперты по гидропонике.

Они отметили, что сорняки необходимо выкапывать сразу после обнаружения. При этом важно засыпать место выкопанного с корнями одуванчика компостом, а затем высадить там газонную траву. После этого участок нужно регулярно поливать до прорастания семян, уточнили специалисты.

При борьбе с сорняками на большой территории помогут гербициды. Однако такой способ подойдет только для газонов, которым не менее нескольких месяцев.

По словам экспертов, гербициды достаточно распылить на участке. После того как корни одуванчиков почернеют, растения следует собрать и выкинуть. Весь процесс может занять неделю.

В борьбе с сорняками специалисты отмечают важность стрижки газона не реже одного раза в неделю. Это позволит сохранить результат на более продолжительное время, пишет «Газета.ру».

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