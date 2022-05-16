Иммунолог прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в КНДР

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Таинственная лихорадка, бушующая в Северной Корее, с большой долей вероятности является омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Такая массовая заболеваемость, которая появилась в КНДР, не может быть вызвана ничем, кроме омикрон-штамма коронавируса. Других инфекций, вызывающих такое массовое заболевание с лихорадкой, при этом с относительно низкой летальностью, человечество не знает, — отметил иммунолог в комментарии НСН.

По словам эксперта, сложно сказать, как долго продлится вспышка инфекции в стране. Это зависит от того, какое количество населения привито, какие ограничительные меры будут приняты.

Иммунолог добавил, что скорее всего в стране не возникнет новой разновидности коронавируса. Новый штамм может появиться при длительном течении заболевания у человека с иммунодефицитом, а в Северной Корее проблем с ВИЧ-инфекцией нет.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), «новая лихорадка» начала распространяться в государстве в конце апреля 2022 года. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что «новая лихорадка» стала серьезнейшим потрясением с момента основания государства, передает Nation News.

Одной из причин вспышки COVID-19 в Северной Корее может быть открытие торговых границ с Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Александр Жебин.