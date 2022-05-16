Малышева назвала опасные последствия передозировки парацетамола

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Передозировка парацетамола может привести к развитию токсического гепатита. Об этом предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.

При этом она отметила, что прием препарата в назначенной врачом дозировке не представляет опасности здоровью. При приеме лекарства на регулярной основе оно оказывает гепатотоксическое воздействие, что чревато опасными последствиями.

— Токсическая доза — это восемь таблеток в сутки, если вы превышаете эту дозу в течение 24 часов, то это убийца вашей печени. Вы заработаете токсический гепатит или токсическую желтуху, потому что процессы метаболизма парацетамола разрушают орган, — предупредила Малышева в передаче «Жить здорово!».

Врач назвала парацетамол эффективным обезболивающим и жаропонижающим препаратом, однако принимать его нужно не чаще, чем раз в четыре часа.

До этого Малышева объяснила, чем опасны таблетки с действующим веществом ацетилсалициловая кислота, которое оказывает жаропонижающее и противовоспалительное действие.