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Путин: Целью биолабораторий США на постсоветском пространстве является сбор биоматериала

Евгений Белоусов
В мире
Путин: Целью биолабораторий США на постсоветском пространстве является сбор биоматериала
Фото: Администрация президента РФ

Целью биологических лабораторий США на постсоветском пространстве является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле в понедельник, 16 мая.

— И они (американские биолаборатории — прим. «ВМ») заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний, — заявил глава государства.

Путин особо подчеркнул, что Россия уже не единожды сообщала о военно-биологической активности Вашингтона на постсоветском пространстве, передает РИА Новости.

11 мая Минобороны Российской Федерации получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения. Эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к Соединенным Штатам.

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