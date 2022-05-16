Автостоянка появилась на месте незаконной парковки в Раменках

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Вместо незаконной парковки в Раменках построили автостоянку. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

— Земельный участок около северного вестибюля станции метро «Университет» ранее использовался горожанами в качестве перехватывающей парковки. Однако позже он был самовольно огорожен: в утренние часы два шлагбаума перекрывали территорию, на которой парковались преимущественно сотрудники ближайшего торгового центра, — рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Госинспекция установила, что участок не поставлен на кадастровый учет и не находится в обозначенных земельно-правовых отношениях. Нарушения были устранены, ограждения убраны, а территория освобождена. Теперь на месте незаконной парковки находится городская стоянка на 30 мест, говорится на сайте мэра Москвы.

Автостоянка вместо незаконной парковки появилась также в районе владения 1 на Загородном шоссе.