Назван способ вернуть банным полотенцам мягкость

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Существует несколько способов, позволяющие сделать банные полотенца пушистыми и мягкими. Об этом рассказали специалисты турецкой текстильной компании.

В первую очередь, они рекомендовали сократить количество порошка при стирке полотенец, так как жесткость им придается именно моющее средство, которое не вымывается до конца при многократных стирках.

Также эксперты призвали перестать использовать кондиционер для белья, заменив его на белый уксус.

— Кондиционеры для белья содержат силиконы, которые покрывают полотенца тонкой пленкой, придавая им водоотталкивающие свойства, — объяснили сотрудники компании.

Они уточнили, что рекомендуется добавлять стакан уксуса на одну стирку. Это позволит улучшить впитывающие свойства полотенец.

Также специалисты добавили, что для избегания жесткости не нужно стирать одновременно слишком много полотенец, чтобы при полоскании ткань могла дышать и впоследствии достаточно распушиться, пишет «Газета.ру».

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, чем может быть опасно для здоровья человека простое банное полотенце.