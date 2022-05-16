Отметившая 128-й день рождения жительница Африки раскрыла секрет долголетия

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Джоанна Мазибуко из Южной Африки, которая отметила свой 128-й день рождения, призналась, что секрет ее долголетия заключается в употреблении молока и шпината.

Женщина 1894 года рождения рассказала, что ее детство прошло на ферме, где она пила очень много молока и ела в больших количествах шпинат. Именно это, по ее мнению, позволило ей дожить до такого солидного возраста.

— Теперь-то я уже ем современную пищу. Я привыкла к ней, но скучаю по еде, на которой выросла, — отметила Мазибуко.

Власти города, где проживает долгожительница, в день рождения подарили ей новый диван. Администрация предполагает, что Джоанна является старейшим человеком на Земле. Мэр города отметил, что ему не удалось найти других людей аналогичного возраста. В связи с этим он выразил намерение поспособствовать тому, чтобы Мазибуко внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Газета.ру».

Недавно «Вечерняя Москва» узнала о секретах долголетия жительницы Японии Канэ Танаки, которая стала мировой рекордсменкой по продолжительности жизни. Женщина появилась на свет до Русско-Японской войны и умерла в возрасте 119 лет. За ее жизнь в стране успели смениться пять императоров.